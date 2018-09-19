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Uyuşturucu soruşturması tamamlandı

Uyuşturucu soruşturması tamamlandı

19 Eylül 2018 Çarşamba 17:30
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı

Çiftsüren teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de iş yerine yapılan baskında çelik kasa içerisinde eroin ve haplar ile yakalanan Mehmet Nur Çiftsüren aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram mahkemede verdiği ifadede, zanlı Mehmet Nur Çiftsüren’in uyuşturucu madde eroin, uyuşturucu madde içeren hap tasarrufu suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis çavuşu Mehmet Bayram, işletme içerisinde yapılan aramada, çelik kasa içerisindeki çekmecede, 4 adet suboxin, 4 adet Rexapin marka haplar, çekmece üzerinde bulunan bölümde naylon parçası içerisinde, yaklaşık 1 gram ağırlığında Eroin ele geçirildiğini söyledi.

Kasada uyuşturucu

Bayram, kasa içerisinde şeffaf sigara poşeti içerisinde, 1 adet uyuşturucu hap, ofis içerisinde bulunan masa çekmecesinde, sigara paketi içerisindeki şeffaf naylonda, 2 adet hap kapsülü ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şekline getirilmiş ucu yanık foil kâğıdı bulunarak emare alındığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Bayram, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 3 Bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 35’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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