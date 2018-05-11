Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Firariyi Güney'e kaçırdılar
FİRARİYİ GÜNEY'E KAÇIRDILAR
Cinsel saldırı soruşturması sürüyor
CİNSEL SALDIRI SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
İş arkadaşının parasını çaldı
İŞ ARKADAŞININ PARASINI ÇALDI
Yağmur geliyor
YAĞMUR GELİYOR!
banner256

Uyuşturucu soruşturması tamamlandı

Girne’de Öğretmen Hamdi Sokak üzerinde devriye gezen Narkotik ekiplerini görünce kaçmak isterken, yakalanan ve polise direnen Saed Nahı Saeed Shaın aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Uyuşturucu soruşturması tamamlandı

Girne’de Öğretmen Hamdi Sokak üzerinde devriye gezen Narkotik ekiplerini görünce kaçmak isterken, yakalanan ve polise direnen Saed Nahı Saeed Shaın aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

11 Mayıs 2018 Cuma 21:21
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Öğretmen Hamdi Sokak üzerinde devriye gezen Narkotik ekiplerini görünce kaçmak isterken, yakalanan ve polise direnen Saed Nahı Saeed Shaın aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, zanlı Saed Nahı Saeed Shaın’ın kanunsuz uyuşturucu madde Hint Keneviri “Alma” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Barış Duman, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibinin devriye gezdiği esnada, zanlının şüpheli göründüğünü ve dur ihtarına uymayarak kaçtığını söyledi.

Duman, zanlının kısa süren kovalamanın ardından tutuklanmak istediği esnada polise direndiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını kaydetti.

Zanlının üzerinde gerçekleşen aramada, 6 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini ifade eden Duman yapılan sorgulamada zanlının uyuşturucu maddeyi ismini bilmediği bir şahıstan aldığı yönünde itirafta bulunduğunu kaydetti.

Duman, uyuşturucu satan şahsın bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydederek, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı bir kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ve 5 bin TL nakit teminat yatırıp serbest bırakılmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Saed Nahı Saeed Shaın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Firariyi Güney'e kaçırdılar
Firariyi Güney'e kaçırdılar
Sahte emlakçı 7 gün daha tutuklu kalacak
Sahte emlakçı 7 gün daha tutuklu kalacak
Postacı 5 gün daha tutuklu kalacak
Postacı 5 gün daha tutuklu kalacak
Demir hırsızı teminat şartlarını yerine getiremedi
Demir hırsızı teminat şartlarını yerine getiremedi
Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı 7 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısı 7 gün daha tutuklu kalacak
Sahte belge zanlısı teminata bağlandı
Sahte belge zanlısı teminata bağlandı
Sahte para zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak
Sahte para zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak
Ölmüş akrabasının maaşı ile sefa sürdü
Ölmüş akrabasının maaşı ile sefa sürdü
Cinsel saldırı soruşturması sürüyor
Cinsel saldırı soruşturması sürüyor

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim