Uyuşturucu soruşturması tamamlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Öğretmen Hamdi Sokak üzerinde devriye gezen Narkotik ekiplerini görünce kaçmak isterken, yakalanan ve polise direnen Saed Nahı Saeed Shaın aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, zanlı Saed Nahı Saeed Shaın’ın kanunsuz uyuşturucu madde Hint Keneviri “Alma” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Barış Duman, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibinin devriye gezdiği esnada, zanlının şüpheli göründüğünü ve dur ihtarına uymayarak kaçtığını söyledi.

Duman, zanlının kısa süren kovalamanın ardından tutuklanmak istediği esnada polise direndiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını kaydetti.

Zanlının üzerinde gerçekleşen aramada, 6 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini ifade eden Duman yapılan sorgulamada zanlının uyuşturucu maddeyi ismini bilmediği bir şahıstan aldığı yönünde itirafta bulunduğunu kaydetti.

Duman, uyuşturucu satan şahsın bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydederek, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı bir kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ve 5 bin TL nakit teminat yatırıp serbest bırakılmasına karar verdi.