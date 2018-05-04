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Uyuşturucu soruşturması tamamlandı

Haspolat’da şüpheli görülen bir araçta uyuşturucu bulunması ile başlatılan soruşturma neticesinde meseleye bağlantılı zanlılar Bestami Güler ve Batuhan Hiçkorkmaz tutuklanmalarının ardından bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Uyuşturucu soruşturması tamamlandı

Haspolat’da şüpheli görülen bir araçta uyuşturucu bulunması ile başlatılan soruşturma neticesinde meseleye bağlantılı zanlılar Bestami Güler ve Batuhan Hiçkorkmaz tutuklanmalarının ardından bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:59
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’da şüpheli görülen bir araçta uyuşturucu bulunması ile başlatılan soruşturma neticesinde meseleye bağlantılı zanlılar Bestami Güler ve Batuhan Hiçkorkmaz tutuklanmalarının ardından bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Zanlılar ile birlikte tutuklanan zanlı Oğuzhan Çilo ise Mağusa'da mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Bestami Güler'in 28 Nisan tarihinde saat 11. 30 sıralarında, Haspolat’da şüpheli görülen kullanımındaki araç içerisinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlı Gürler’in ifadesinin ardından uyuşturucu alması için Gürler’e aracı olan ve bir miktar uyuşturucu maddeyi de kendisi alan Batuhan Hiçkorkmaz’ı Göçmenköy’de tespit ettiklerini belirtti. Polis aynı gün Vadili köyünde uyuşturucu maddeyi temin eden Oğuzhan Çilo'yu da yakaladıklarını kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında Hintkeneviri ile yaklaşık 3 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde ve 175 TL nakit bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Çilo’dan yapılan sorgulamada uyuşturucu maddeleri şuan aranmakta olan bir kişi ile birlikte Güney Kıbrıs’tan 1000 TL karşılığında 8 gram Hintkeneviri ve 15 gram bonzai olarak getirttiği yönünde itirafta bulunduğunu belirten Ramiz, olayla bağlantılı bir kişinin daha arandığını belirtti. Polis zanlı Oğuzhan Çilo’nun verdiği gönüllü ifadesinde Güney’den 1000 TL’ye getirdiği bonzai’nin bir kısmını birçok kişiye satarak belli bir miktar kazanç elde ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru Cemal Ramiz mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Batuhan Hiçkorkmaz'ın daha önceden benzer suçtan sabıkası olduğunu ve Nisan ayı içerisinde denetimli serbestlik yasasından yaralanmasına rağmen ihlal ettiğini belirterek tutuklu yargılanması talebinde bulundu. Ramiz zanlı Bestami Gürler'in ise benzer suçtan sabıkası bulunmadığını ancak askıda bağlı olduğu bir teminat olduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların İleride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile zanlı Gürler'in yurtdışı çıkışının yasaklanması, hafta 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 60 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Kıdemli Yargıç zanlı Hiçkorkmaz'ın ise sabıkası ve denetimli serbestlik hakkını ihlal etmesini dikkate alarak 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine karar verdi.

Mahkeme sonunda cezaevinde gönderilen Batuhan Hiçkormaz sinir krizi geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bestami GülerBatuhan HiçkorkmazUyuşturucuOğuzhan Çilo
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