Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 16 Temmuzda daha önce işlediği suçlardan dolayı Girne Polis Müdürlüğü ispati vücut yapmaya giden Kizito Obino Okeye ve Gabriel John Odoh, şüpheli davranışları sonucu araçlarında arama yapılmış ve uyuşturucu bulunmuştu. Yapılan soruşturma sonucunda zanlıların işlediği suçla bağlantılı olduğuna inanılan ve zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeyi temin ettikleri kişi olarak gösterilen Damien Mahaba Mushitu’da olayla ilgili olduğu gerekçesiyle hafta sonu tutuklanmıştı. Üç zanlı aleyhinde alınan ek tutukluluk süresi dolarken, zanlılar bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesine yargıç huzuruna çıkarıldılar.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlılar Gabriel John Odoh ve Kizito Obino Okeye’nin 16 Temmuz tarihinde Girne Polis Müdürlüğü park yerinde yakalandıklarını anlattı.

Bayram, her iki zanlının da verdiği ifade doğrultusunda zanlı Damien Mahaba Mushitu’nun da tutuklandığını kaydeden Bayram, alınan ek tutukluluk süresinde 20 kişiden ifade alındığını söyledi. Zanlı Odoh ve Okeye’nin gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini kaydeden Bayram, Mushitu’nun ifade vermediğini kaydeden Bayram, zanlının cep telefonu şifresini vermediğini kaydetti. Bayram, zanlının cep telefonunda ciddi anlamda veriler olduğuna dikkati çekerek, telefonun PGM’de incelemede olduğunu ifade ederek, soruşturmanın selameti için zanlıların 4’er gün daha tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın henüz tamamlanmadığına dikkati çekerek üç zanlının 4’er gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.