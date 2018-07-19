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Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
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Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Uyuşturucu soruşturması sürüyor

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:43
Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de uyuşturucu madde etkisi altında yönetimindeki kiralık aracı Girne Polis Müdürlüğü park yerine bırakarak imza atmaya giden Kizito Obino Okeye ve Gabriel John Odoh aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aleyhlerinde alınan ikişer günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar bugün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru mahkemede verdiği ifadede, zanlılar Gabriel John Odoh ve Kizito Obino Okeye’nin Girne Polis Müdürlüğü park yerinde yakalandıklarını anlattı. Polis memuru, zanlı Gabriel John Odoh’un Ocak ayında benzer suçtan teminatı olduğunu ve imza için polise kiralık bir araç ile geldiğini söyledi. Zanlının hareketlerinden şüphelenen polisin, Odoh’un kullanımındaki kiralık araçta yaptığı aramada 3 paket Hintkeneviri ele geçirdiklerini ve Odoh’un yanında gelen zanlı Kizito Obino Okeye’nin de uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Zanlının imzaya uyuşturucu madde ile geldiğini ifade eden polis zanlıların suçüstü tutuklandıklarını belirtti. Zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğin, belirten polis alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek 5 gün daha tutukluluk talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 5 gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kizito Obino Okeye Gabriel John OdohUyuşturucu
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