Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Girne Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde Hintkeneviri “Alma”, “Verme” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis çavuşu Barış Duman, Girne’de faaliyet gösteren bir pansiyonda önceki gün 16.40 ve 17.20 saatleri arasında başlayan operasyonun gece geç saatlerde tamamlandığını söyledi. Gerçekleşen operasyonda toplam 9 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini kaydeden Duman, yapılan sorgulamada zanlıların verdikleri gönüllü ifadelerinde birbirlerini ele verdiklerini kaydetti. Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Barış Duman, 1 Haziran tarihinde Girne’de zanlılara 15 gram uyuşturucu madde satan bir şahsın zanlılar Ngore Yolama Guerschom ve Victory Ebien Ana’nın cep telefonunda çok sayıda görüşme yaptıklarını tespit ettiklerini kaydetti. Uyuşturucu alışverişinin yapıldığı bölgede, kamera görüntüleri tespit ettiklerini ifade eden Duman, çıkacak sonuçlara göre yeni tutuklamaların gündemde olduğunu belirterek zanlıların 4’er gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.
Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade ederek 4’er gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.