banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98660
ALTIN
192.322
DOLAR
4.6216
STERLİN
6.1489
EURO
5.3906
Yasak yayın iddiası
YASAK YAYIN İDDİASI
Kenevir zanlıları tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Katil anne 7 gün daha tutuklu kalacak
KATİL ANNE 7 GÜN DAHA...
banner282

Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Kuzey Kıbrıs’a turist olarak gelen ve Ercan Havaalanı’nda uyuşturucu madde ile yakalanan Jayed Eftekhari ile Askhan Adeli, bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Kuzey Kıbrıs’a turist olarak gelen ve Ercan Havaalanı’nda uyuşturucu madde ile yakalanan Jayed Eftekhari ile Askhan Adeli, bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

01 Haziran 2018 Cuma 14:56
Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

banner277
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kuzey Kıbrıs’a turist olarak gelen ve Ercan Havaalanı’nda uyuşturucu madde ile yakalanan Jayed Eftekhari ile Askhan Adeli, bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, 30 Mayıs’ta Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan zanlı Jayed Eftekhari’nin üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde 110 gram amfetamin türü madde, valizinde 19 hap ve bir miktar toz uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi kendisine Almanya’ya göndereceğini vaat eden zanlı Askhan Adeli’nin isteği üzerine ithal ettiği itirafında bulunduğunu söyleyen polis, yapılan araştırmada Adeli’nin aynı gün saat 11.00 sıralarında ülkeye giriş yaptığını, valizini ve koli bantlı paketini havaalanında bıraktığını, saat 18.00 sıralarındas geri almaya gelirken yakalandığını belirtti. Uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, aranan bir şahıs olduğunu, zanlı Adeli’nin valizini almadan gittiği sırada Mağusa’ya gittiğini tespit ettiklerini, bu yönde de soruşturma yaptıklarını belirterek 6 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşat zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
Jayed Eftekhari Askhan AdeliUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak yayın iddiası
Yasak yayın iddiası
Kenevir zanlıları tutuksuz yargılanacak
Kenevir zanlıları tutuksuz yargılanacak
Katil anne 7 gün daha tutuklu kalacak
Katil anne 7 gün daha tutuklu kalacak
Ercan'da amfetamin
Ercan'da amfetamin
Dilek 4 yıl hapis yatacak
Dilek 4 yıl hapis yatacak
Gazimağusa’da kasti hasar
Gazimağusa’da kasti hasar
Ercan'da yine uyuşturucu
Ercan'da yine uyuşturucu
Öğrenci evinde uyuşturucu
Öğrenci evinde uyuşturucu
Christian tutuksuz yargılanacak
Christian tutuksuz yargılanacak
Falhan tutuksuz yargılanacak
Falhan tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim