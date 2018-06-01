Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kuzey Kıbrıs’a turist olarak gelen ve Ercan Havaalanı’nda uyuşturucu madde ile yakalanan Jayed Eftekhari ile Askhan Adeli, bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, 30 Mayıs’ta Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan zanlı Jayed Eftekhari’nin üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde 110 gram amfetamin türü madde, valizinde 19 hap ve bir miktar toz uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi kendisine Almanya’ya göndereceğini vaat eden zanlı Askhan Adeli’nin isteği üzerine ithal ettiği itirafında bulunduğunu söyleyen polis, yapılan araştırmada Adeli’nin aynı gün saat 11.00 sıralarında ülkeye giriş yaptığını, valizini ve koli bantlı paketini havaalanında bıraktığını, saat 18.00 sıralarındas geri almaya gelirken yakalandığını belirtti. Uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, aranan bir şahıs olduğunu, zanlı Adeli’nin valizini almadan gittiği sırada Mağusa’ya gittiğini tespit ettiklerini, bu yönde de soruşturma yaptıklarını belirterek 6 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşat zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.