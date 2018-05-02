Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Haspolat’da şüpheli görülen bir araçta uyuşturucu bulunması ile başlatılan soruşturma neticesinde meseleye bağlantılı zanlılar Bestami Güler, Oğuzhan Çilo ve Batuhan Hiçkorkmaz tutuklanarak bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Bestami Güler'in 28 Nisan tarihinde saat 11. 30 sıralarında, Haspolat’da şüpheli görülen kullanımındaki araç içerisinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlı Gürler’in ifadesinin ardından uyuşturucu alması için Gürler’e aracı olan ve bir miktar uyuşturucu maddeyi de kendisi alan Batuhan Hiçkorkmaz’ı Göçmenköy’de tespit ettiklerini belirtti. Polis aynı gün Vadili köyünde uyuşturucu maddeyi temin eden Oğuzhan Çilo'yu da yakaladıklarını kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında Hintkeneviri ile yaklaşık 3 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde ve 175 TL nakit bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Çilo’dan yapılan sorgulamada uyuşturucu maddeleri şuan aranmakta olan bir kişi ile birlikte Güney Kıbrıs’tan 1000 TL karşılığında 8 gram Hintkeneviri ve 15 gram bonzai olarak getirttiği yönünde itirafta bulunduğunu belirten Ramiz, olayla bağlantılı bir kişinin daha arandığını belirtti. Polis zanlı Oğuzhan Çilo’nun verdiği gönüllü ifadesinde Güney’den 1000 TL’ye getirdiği bonzai’nin bir kısmını birçok kişiye satarak belli bir miktar kazanç elde ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru Cemal Ramiz mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini aranan bir şahsın daha olduğunu ifade ederek zanlıların soruşturmanın selameti açısından 2’şer gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.