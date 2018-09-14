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Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Uyuşturucu soruşturması sürüyor

14 Eylül 2018 Cuma 16:59
Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyon sonucunda tasarruflarındaki yüklü miktardaki uyuşturucu hap ile yakalanan zanlılar Serkan Akgün ve Hasret Şen’den uyuşturucu hap aldığı tespit edilene zanlı Enes Toprağa ek tutuklama süresi talebi ile bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam 28 Ağustos 2018 tarihinde Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında 837 adet uyuşturucu hap bulunan zanlılar Serkan Akgün ve Hasret Şen’den hap aldığı tespit edilen zanlı Enes Toprağa’da önceki gün tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Karam, zanlı Toprağa’nın Serkan Akgün ve Hasret Şen’in ithal ettikleri haplardan beş tanesini aldığının tespit edilmesi üzerine tutuklandığını ve tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 1070 TL’nin de bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Serkan Akgün Hasret ŞenEnes ToprağaUyuşturucu Hap
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