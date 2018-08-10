Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Uyuşturucu suçlarından bir çok kez cezaevine girip çıkan ve dün gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Cemal Cengizhan’a uyuşturucu verdiği tespit edilen zanlı Ersan Tarım bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğün’de görevli polis memuru Halil Dümenci, dün Gönyeli’de zanlı Cemal Cengizhan'ın tasarrufunda iki gram sentetic cannabionid ve içinde sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu anlattı. Polis memuru Halil Dümenci, Cengizhan’ın uyuşturucu maddeyi Alayköy’de Ersan Tarım’dan 5 gram olarak aldığını ve bir kısmını da içtiğini itiraf ettiğini kaydetti. Dümenci, aynı gün Ersan Tarımın’da tutuklandığını kaydederek soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade ederek, dört gün daha tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksat 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.