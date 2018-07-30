Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Mahram 3 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da yüksekten düşme meselesinin soruşturulması esnasında olay mahallinde yerde bulunan uyuşturucu maddeyle ilgili tutuklanan Kuveyt uyruklu Amir Mahram bugün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye huzuruna çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis, 27 Temmuz tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Lefkoşa’da yüksekten düşme meselesinin soruşturulması esnasında olay mahallinde yerde sigara paketi içerisinde yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir başka kâğıt içerisinde yaklaşık 600 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Amir Mahram’ın tutuklandığını kaydeden polis, olay yerinde zanlıya ait ev anahtarının da bulunduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.