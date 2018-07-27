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Uyuşturucu soruşturması sürüyor
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Katil elimizde kaldı
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Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Uyuşturucu soruşturması sürüyor

27 Temmuz 2018 Cuma 16:03
Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu tasarrufunda 125 gram uyuşturucu bulunarak tutuklanan Ioannis Tsiatsıov bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Ozan Özder, 24 Temmuz saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa Surlariçi bölgesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu zanlının tasarrufunda yaklaşık 125 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zanlının tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, uyuşturucu maddenin ise analize gönderildiğini kaydetti. Zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirten polis memuru, aranan şahıs olduğunu, analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının 3 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ioannis TsiatsıovUyuşturucu
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