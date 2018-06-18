Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan,

, Mahmut Zaimoğlu ve Nazif Özhançer aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aleyhlerinde alınan 3’er günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar bugün ek süre talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram, Alsancak’ta 14 Haziran tarihinde Doğa Kurt’a ait olan ve Hakan Karaaslan’ın misafir olarak kaldığı evde polis tarafından yapılan arama sonucu 1 adet hap ve Doğa Kurt’un para cüzdanında 3 gram ağırlığında kokain bulunduğunu anlattı.

Bayram, olayla bağlantılı olduğuna inanılan Doğa Kurt’un arkadaşı Mahmut Zaimoğlu’nun evinde yapılan aramada ise 1 gram ağırlığında Hintkeneviri bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis Çavuşu Bayram yürütülen ileri soruşturmada Kurt ve Karaaslan’dan yapılan sorgulama üzerine Mahmut Zaimoğlu ve Nazif Özhançer’in tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Bayram, zanlıların üzerinde yapılan aramalarda ise 3’er gram ağırlığında kokain bulunduğunu kaydetti. Bayram, Hakan Karaaslan, Doğa Kurt ve Nazif Özhançer’in gönüllü ifade verdiklerini belirtirken, 10 kişinin de ifadesine başvurduklarını kaydetti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirten Bayram, zanlıların dörder gün daha tutuklu kalması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 4 gün daha ek tutukluluk süresi verdi.