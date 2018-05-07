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Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Girne’de Öğretmen Hamdi Sokak üzerinde devriye gezen Narkotik ekiplerini görünce kaçmak isterken, yakalanan ve polise direnen Saed Nahı Saeed Shaın aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Girne’de Öğretmen Hamdi Sokak üzerinde devriye gezen Narkotik ekiplerini görünce kaçmak isterken, yakalanan ve polise direnen Saed Nahı Saeed Shaın aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:44
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Öğretmen Hamdi Sokak üzerinde devriye gezen Narkotik ekiplerini görünce kaçmak isterken, yakalanan ve polise direnen Saed Nahı Saeed Shaın aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Yargıç Mesut Mesutoğlu, aranan bir şahsın daha olduğuna vurgu yaparak zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Polise direndi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, zanlı Saed Nahı Saeed Shaın’ın kanunsuz uyuşturucu madde Hint Keneviri “Alma” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis çavuşu Barış Duman, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibinin devriye gezdiği esnada, zanlının şüpheli göründüğünü ve dur ihtarına uymayarak kaçtığını söyledi.

Duman, zanlının kısa süren kovalamanın ardından tutuklanmak istediği esnada polise direndiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını kaydetti. Zanlının üzerinde gerçekleşen aramada, 6 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini ifade eden Duman apılan sorgulamada zanlının uyuşturucu maddeyi ismini bilmediği bir şahıstan aldığı yönünde itirafta bulunduğunu kaydetti. Zanlının yakalandığını, satıcının ise kaçtığını belirten Duman ülkede öğrenim gören birçok öğrencinin uyuşturucu işi ile uğraştığına dikkati çekti.

Duman, uyuşturucu satan şahsın bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydederek, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalması talebinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Saed Nahı Saeed ShaınUyuşturucu
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