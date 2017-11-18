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18 Kasım 2017 Cumartesi 10:39

UYUŞTURUCU SATIŞ İSTASYONU GİBİ EV!

Uyuşturucuyu veren aranıyor

UYUŞTURUCU SATIŞ İSTASYONU GİBİ EV!
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Narkotik ekipleri Girne’de işsiz bir Ürdünlü’nün evinde önceki gün öğle saatlerinde mahkeme emri ile arama yaptı. Evden iki tür uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu öğütücüsü çıktı 

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri önceki gün Girne’de şüpheli gördükleri bir Ürdünlüyü yakın takibe aldı. Ülkede işsiz olduğu öğrenilen 30 yaşındaki zanlı Amir Haitham Abdellatif Alazzeh’in üzerinde arama yapan polis, 4 gram Hint keneviri ele geçirdi.
Zanlının Şahap Karaosmanoğlu Sokak Karaoğlanoğlu-Girne’de, kalmakta olduğu evde mahkeme emri ile yapılan aramada ise 2 gram bonzai bulan polis ekipleri, devam eden aramalarda aynı noktada iki ayrı yere zulalanmış 30 gram Hint keneviri buldu.
Polis ekipleri, evin diğer bölümünde ise 1 adet hassas terazi ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan plastik öğütücü ele geçirildi.
Yapılan sorgulamada işlediği suçu kabul eden zanlı, söz konusu maddeleri ismini bilmediği bir kişiden aldığını itiraf etti.
Zanlı dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.
Uyuşturucuyu veren aranıyor
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlı Amir Haitham Abdellatif Alazzeh’in kanunsuz uyuşturucu madde (Hint Keneviri Ve Sentetik Cannabinoid) tasarrufu suçlarından tutuklandığını anlattı.
Polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlının önceki gün şüpheli görülmesi üzerine yakın takibe aldığını kısa süre sonra görevli polis ekipleri tarafından üzerinde ve evinde arama yapıldığını söyledi.
Bayram, zanlının kalmakta olduğu evde iki çeşit uyuşturucunun yanı sıra öğütücü ve hassas terazi ele geçirildiğini belirterek, yapılan sorgulamada zanlının ismini bilmediği bir kişiden bu maddeleri aldığı yönde ifade verdiğini belirtti.
Zanlının verdiği ifade doğrultusunda uyuşturucuyu veren kişinin henüz bulunmadığını kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalması talebinde bulundu.

 
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Anahtar Kelimeler
UyuşturucuHassas TeraziAmir Haitham Abdellatif Alazzeh
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