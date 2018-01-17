Uyuşturucu Satıcısı Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat bölgesinde ikamet eden zanlı Mussula Thomas Reuben’de uyuşturucu olduğu ve satışını yaptığı bilgisi alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda ev sahibi ve müşteri Şevket Özakan suçüstü yakalandı. Zanlılar bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Halil Dümenci olayla ilgili bulguları aktardı. Dümenci huzurda bulunan zanlı Mussula Thomas Reuben’de uyuşturucu olduğu ve satışını yaptığı bilgisi üzerine konu şahsın ikametgâhına 13 Ocak tarihinde, 18.15 sıralarında yapılan operasyonda söz konusu evde müşteri olarak bulunan zanlı Şevket Özakan’ın tasarrufunda 3 ayrı paket içerisinde yarım gram ağırlığında madde bulunarak emare aldı. Zanlı Özakan’nın tutuklandığını belirten polis memuru akabinde ev sahibi zanlı Mussula Thomas Reuben’in üzerinde yapılan aramada ise 310 miligram ağırlığında bulunduğunu söyledi. Polis zanlı Reuben’in ikametgâhı içerisinde yapılan aramada ise mutfak kısmında 16 ayrı paket şeklinde 5 gram, bir poşet içerisinde ise 20 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Halil Dümenci suçüstü tutuklanan zanlıların şubeye celp edildiğini ve birer gönüllü ifade verdiklerini, zanlı Özakan’ın ifadesinde tasarrufunda bulunan maddeyi zanlı Reuben’den aldığı itirafında bulunduğunu belirtti. Polis zanlı Reuben’in ise ifadesinde tasarrufunda bulunan konu maddeyi Ocak ayı içerisinde 50 gram olarak 1000 TL karşılığında bir şahıstan aldığını ve bir kısmını kullandığı bir kısmını da satarak 650 TL para kazandığını itiraf ettiğini söyledi. Polis zanlı Reuben’in ayrıca Aralık ayı içerisinde yine söz konusu şahıstan 50 gram sentetik cannabinoid aldığını ve 10 gramını içerek tükettiğini geriye kalan 40 gramını ise gramı 100 TL’den 4000 TL karşılığında başka şahıslara sattığını da aktardı. Polis memuru Dümenci mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlı Reuben aleyhine kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçundan dava getirildiğini zanlı Özakan aleyhine ise alma ve tasarruf suçundan dava getirildiğini mahkemeye aktardı. Polis Reuben’in öğrenci kaydının bittiğini ve ülkemizde şuanda yasal statüsü bulunmadığını zanlı Özakan’ın ise KKTC vatandaşı ve ülkede yerleşik olduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı suça katkılarına göre teminata bağlanmaları gerektiğini belirtti. Kıdemli Yargıç zanlı Reuben’nin 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak beklemesine, zanlı Özakan’ın ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati ile vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.