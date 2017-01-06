Polisiye Olaylar:
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06 Ocak 2017 Cuma 07:29

Uyuşturucu Komasına Girdi

Baygın bir şekilde tespit edildi

Uyuşturucu Komasına Girdi
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Uyuşturucu Komasına Girdi

Lefkoşa-Girne anayolunda önceki gün şüpheli görülen araçta yapılan kontrolde A.O isimli şahıs uyuşturucu komasına girmiş şekilde bulundu. Aracı kontrol eden trafik ekipleri, 112 acil servisi arayarak Oğuz’u hastaneye gönderdi. Araçta yapılan aramada uyuşturucu bulunurken şahıs ile birlikte aynı araçta bulunan H.A gözaltına alındı.

Baygın bir şekilde tespit edildi

Polis memuru Mehmet Sevinç, 4 Ocak tarihinde Boğaz kavşağı-Girne yolunda devriye gezen trafik ekiplerinin yol kenarında duran BS 395 plakalı araçtan şüphelenmesi nedeni ile kontrol yaptığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde aracı kullanan A.O’nun baygın bir şekilde tespit edildiğini, 112 acil servisin arandığını ve O’nun Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ifade etti. Polis, araçta yapılan aramada sürücü koltuğu altındaki paspasın altında uyuşturucu içeren sigara bulunduğunu belirtti. Polis, mesele ile ilgili soruşturma başlattıklarını, alınacak ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu, zanlıların evinde arama yapacaklarını belirterek zanlıların 1 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Yeni Bakış

 
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