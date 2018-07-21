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Uyuşturucu ile yakalandı

Uyuşturucu ile yakalandı

21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:36
Uyuşturucu ile yakalandı

Mushitu uyuşturucudan yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 16 Temmuzda daha önce işlediği suçlardan dolayı Girne Polis Müdürlüğü ispati vücut yapmaya giden 2 kişi değişik hareketleri sonucu şüpheli görülerek Polis müdürlüğünün park yerine bulunan araçlarında arama yapılmıştı. Yapılan arama sonucu 3 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilmiş ve zanlılar tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı. Yapılan tahkikat sonucunda zanlıların işlediği suçla bağlantılı olduğuna inanılan ve zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeyi temin ettikleri kişi olarak gösterilen Damien Mahaba Mushitu’da olayla ilgili olduğu gerekçesiyle tutuklanarak bugün Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları huzuruna çıkarıldı.

Soruşturmayı Yürüten Polis Memuru Mehmet Bayram, Damien Mahaba Mushitu’nun 20 Temmuz ‘da ikametgâhında yapılan aramada kapısı kitli olan yatak odası içerisinde 4 gram hintkeneviri ve 100 miligram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Bayram tahkikatın devam ettiğini, zanlının uyuşturucu maddeyi kimden temin ettiğine dair ifadelerin alınması gerektiğini, ayrıca tasarrufunda bulunan telefonun incelenerek arama, mesaj ve fotoğraflara bakılması gerektiğini belirterek zanlı aleyhinde 2 gün tutukluluk istedi.

Yargıcı Gökhan Asafoğulları, henüz tahkikatın tamamlanmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü, zanlının serbest kaldığı takdirde tahkikata etki edebileceğini söyleyerek zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verdi

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Anahtar Kelimeler:
HintkeneviriDamien Mahaba MushituUyuşturucu
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