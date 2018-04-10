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Uyuşturucu ile yakalanan öğrenciler teminata bağlandı
ÖĞRENCİLER TEMİNATA BAĞLANDI
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Uyuşturucu ile yakalanan öğrenciler teminata bağlandı

Tutuksuz yargılanacaklar

Uyuşturucu ile yakalanan öğrenciler teminata bağlandı

Tutuksuz yargılanacaklar

10 Nisan 2018 Salı 17:28
Uyuşturucu ile yakalanan öğrenciler teminata bağlandı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de alınan ihbar üzerine öğrenci olan zanlılar Lara Birkdar ve Jennet Jumanyyazova’nın ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine başlatılan soruşturma tamamlanması üzerine zanlılar bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram huzurda bulunan zanlılar Lara Birkdar ve Jennet Jumanyyazova’nın 06 Nisan 2018 tarihinde, 13.50 - 14.15 saatleri arasında, ikametgâhlarında yapılan aramada, 30 gram ağırlığında hintkeneviri ile bir adet metal öğütücü, bir adet uyuşturucu hap ve 10 adet pul şeklinde LSD türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini ve ülkemizde öğrenci statüsünde bulunduklarını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 10.04.2018 21:38
Anahtar Kelimeler:
Lara Birkdar Jennet JumanyyazovaUyuşturucu
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