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Uyuşturucu ile teslim oldu

Uyuşturucu ile teslim oldu

08 Eylül 2018 Cumartesi 14:22
Uyuşturucu ile teslim oldu

Uyuşturucu ile teslim oldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de dün tasarufundaki uyuşturucu madde ile polis teslim olan zanlı Yusufhan Tongu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek zanlı Yusufhan Tongu'nun 7 Eylül tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Girne Polis Müdürlüğüne giderek, bir suç işlediğini beyan ettiğini belirtti.

Üzerinde 5 gram uyuşturucu bulundu

Polis zanlının üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu kaydetti. Polis memuru İbrahim Atabek tahkikatın yeni başladığını, kayıp olduğuna inanılan emareler ile soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz hakkı verilen zanlı, tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Yusufhan TonguUyuşturucu
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