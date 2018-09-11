Uyuşturucu İle Gelen Turistler Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasaruflarındaki uyuşturucu madde ile yurtdışından gelen zanlılar Hüseyin Göktan ve Tamer Koçpınar tutuklanmalarının ardından teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, 8 Eylül’de Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan iki zanlının tasarrufunda 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Sevinç, zanlıların gönüllü ifade vererek, uyuşturucuyu içmek için tasarruflarında ithal ettiklerini itiraf ettiklerini söyledi.

Yargılanmayı Cezaevinde Bekleyecekler

Sevinç, turist statüsündeki iki zanlının tutuklu yargılanmalarını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, yasal statülerinide değerlendirerek zanlıların 25 günü aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.