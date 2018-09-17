Uyuşturucu hap soruşturması tamamlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyon sonucunda tasarruflarındaki yüklü miktardaki uyuşturucu hap ile yakalanan zanlılar Serkan Akgün ve Hasret Şen’den uyuşturucu hap aldığı tespit edilene zanlı Enes Toprağa teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam 28 Ağustos 2018 tarihinde Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında 837 adet uyuşturucu hap bulunan zanlılar Serkan Akgün ve Hasret Şen’den 500 adet hap aldığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Karam, zanlının ifade vermediğini, yazılı dava tebliğinde suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Karam, alınan açık ifadelerde zanlıyı suça bağlayıcı şahadet olduğunu mahkemeye aktararak yargılanmadan kaçmasının muhtemel olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 1 ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.