Uyuşturucu Bulunduran İki Kişi Tutuklandı

Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giren H.Ç.’nin (E-36) üzerinde yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık bir gram ağırlığında madde bulunarak emare alındı. H.Ç. tutuklandı.Dörtyol’da, trafik kontrolü sırasında şüphe üzerine S.Ö’nün (E-31) yönetimindeki araçta yapılan aramada, sentetik cannabonoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1,5 gram ağırlığında madde ile elle sarılmış ucu yanık sigara içerisinde tütünle karışık sentetik cannabonoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan izmarit bulunarak emare alındı. S.Ö. tutuklandı

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