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Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA'DA UYUŞTURUCU
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Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı

Üzerinde ve araçda yapılan aramada uyuşturucu bulundu

Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı

Üzerinde ve araçda yapılan aramada uyuşturucu bulundu

19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:53
Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı

19.05.2018 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa’da alkollü araç kullanma suçundan trafik ekiplerince tutuklanan S.O.A.(E-28)’nun yapılan üst aramasında, yaklaşık 35 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, aracında yapılan aramada ise yaklaşık bir gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan S.B.(K-22) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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