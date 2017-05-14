Uyuşturucu Bulunduran Bir Kişi Tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda dün saat 20.30’da, giriş yapan M. Ş.’ye (E-24) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındı. M.Ş tutuklandı.
Ercan Havalimanı’nda dün saat 20.30’da, giriş yapan M. Ş.’ye (E-24) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındı. M.Ş tutuklandı.