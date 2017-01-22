Uyuşturucu Bulunduran Bir Kişi Tutuklandı

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE HİNTKENEVİRİ, SENTETİK CANNABİONİD TASARRUFU



21.01.2017 tarihinde, Gazimağusa’da, A.A.A.İ. (E-21)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında madde, 6 adet içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara izmariti ile sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 100 miligram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.