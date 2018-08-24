Uyuşturucu bulunduran 4 kişi tutuklandı

23.08.2018 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Girne Turizm Limanından KKTC’ye giriş yapmakta olan H.A.’nin (E-35) üzerine narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış olup, bahse konu şahıs tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



23.08.2018 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Boğazköy’de F.A.’nın (E-21) kullanımında bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan U.R. (E-24) ve A.C.Ç.’nin (E-23) polis tarafından yapılan aramalarında, araçta yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve U.R.’nin tasarrufunda ise yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.