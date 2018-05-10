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Uyuşturucu bulunduran 3 kişi tutuklandı

KKTC’de dün farklı saat ve mekanlarda 3 kişi kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Uyuşturucu bulunduran 3 kişi tutuklandı

KKTC’de dün farklı saat ve mekanlarda 3 kişi kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 16:20
Uyuşturucu bulunduran 3 kişi tutuklandı

3 KİŞİ KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNDAN TUTUKLANDI

KKTC’de dün farklı saat ve mekanlarda 3 kişi kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.
 

Polisten yapılan açıklamaya göre,  saat 10:00 sıralarında, Ercan Havaalanı’nda, KKTC'ye giriş yapan S.Ş.(E-35)’ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu,  adı dilenin eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 200 miligram ağırlığında meteamfetamin türü uyuşturucu ve yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. S.Ş tutuklandı.
 

Saat 21:00 sıralarında, yine Ercan Havaalanı’nda, KKTC'ye giriş yapan F.T.(E-33)’ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada ise,  yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. F.T tutuklandı.
 

Öte yandan saat 17:30 sıralarında, Lefkoşa’da polis tarafından şüpheli görülen İ.İ.(E-23)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 24 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. İ.İ tutuklandı.

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