Uyuşturucu balkondan düşürdü

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de dün evinin balkonundan beton zemine düşen ve uyuşturucu aldığı ortaya çıkanile ona uyuşturucu verenbugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ali Çavuş, mahkemede verdiği ifadede dün Girne Akçiçek Hastanesi’nde alınan bir bilgi üzerine yapılan sorgulamada, zanlının uyuşturucu madde aldıktan sonra evinin balkonunda dengesini kaybederek beton zemine düştüğünü anlattı. Polis, Ulislam’ın elinde 1 gram bonzai ve içinde uyuşturucu madde içeren 1 adet sarma sigara ele geçirdiklerini, evinin balkonunda bulunan tüp gaz altında ise 4 gram bonzai ve 1 adet içinde uyuşturucu madde bulunan sigara tespit ettiklerini söyledi. Polis memuru Ali Çavuş, zanlının yapılan kontrollerin ardından yapılan sorgulamasında parasını daha sonra vermek kaydı ile Ziya Ulislam’dan 100 TL karşılığında bonzai aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Uyuşturucu madde satanın da aynı sitede kaldığını belirten Çavuş, soruşturmanın yeni başladığını emarelerin analize gönderildiğini ve alınması gereken birçok ifade olduğunu kaydetti.

Soruşturma memuru soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.