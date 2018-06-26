banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94408
ALTIN
186.693
DOLAR
4.6083
STERLİN
6.0970
EURO
5.3727
Hotel mutfağını boşalttı
HOTEL MUTFAĞINI BOŞALTTI
Uyuşturucu balkondan düşürdü
UYUŞTURUCU BALKONDAN DÜŞTÜ
Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak
TECAVÜZ ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK
Önce kaçtı sonra geri döndü
ÖNCE KAÇTI SONRA GERİ DÖNDÜ
banner282

Uyuşturucu balkondan düşürdü

Uyuşturucu balkondan düşürdü

26 Haziran 2018 Salı 19:03
Uyuşturucu balkondan düşürdü

Uyuşturucu balkondan düşürdü

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner277
Girne’de dün evinin balkonundan beton zemine düşen ve uyuşturucu aldığı ortaya çıkan Tolga Sertaç Keklik ile ona uyuşturucu veren Ziya Ulislam bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ali Çavuş, mahkemede verdiği ifadede dün Girne Akçiçek Hastanesi’nde alınan bir bilgi üzerine yapılan sorgulamada, zanlının uyuşturucu madde aldıktan sonra evinin balkonunda dengesini kaybederek beton zemine düştüğünü anlattı. Polis, Ulislam’ın elinde 1 gram bonzai ve içinde uyuşturucu madde içeren 1 adet sarma sigara ele geçirdiklerini, evinin balkonunda bulunan tüp gaz altında ise 4 gram bonzai ve 1 adet içinde uyuşturucu madde bulunan sigara tespit ettiklerini söyledi. Polis memuru Ali Çavuş, zanlının yapılan kontrollerin ardından yapılan sorgulamasında parasını daha sonra vermek kaydı ile Ziya Ulislam’dan 100 TL karşılığında bonzai aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Uyuşturucu madde satanın da aynı sitede kaldığını belirten Çavuş, soruşturmanın yeni başladığını emarelerin analize gönderildiğini ve alınması gereken birçok ifade olduğunu kaydetti.

Soruşturma memuru soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
Tolga Sertaç KeklikUyuşturucuZiya Ulislam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gündoğdu tutuklu yargılanacak
Gündoğdu tutuklu yargılanacak
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Alan dolandırıcılıktan tutuklandı
Alan dolandırıcılıktan tutuklandı
Alkollü zanlılar tutuksuz yargılanacak
Alkollü zanlılar tutuksuz yargılanacak
Hotel mutfağını boşalttı
Hotel mutfağını boşalttı
Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak
Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak
Önce kaçtı sonra geri döndü
Önce kaçtı sonra geri döndü
Tecavüz soruşturması sürüyor
Tecavüz soruşturması sürüyor
Kız meselesi bahanesi ile darp etti
Kız meselesi bahanesi ile darp etti
Pusulanın fotoğrafını çeken bir kişi daha tutuklandı
Pusulanın fotoğrafını çeken bir kişi daha tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim