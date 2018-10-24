Uyuşturucu alıp tasarruf etti, 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi…

1 yıl hapis yatacak

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da 2018 yılı içerisinde 3 farklı tarihte uyuşturucu madde satın alarak tasarrufunda bulunduran sanık Samson Omaniyi Ademayegon hakkındaki karar bugün açıklandı…

Mağusa’da 2018 yılı Ocak ayı ile Mayıs ayı içerisinde 3 kez olmak üzere toplam 56 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde alarak tasarrufunda bulunduran Nijerya uyruklu sanık Samson Omaniyi Ademayegon hakkındaki karar bugün açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Ademayegon, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.