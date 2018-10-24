Uyuşturucu alıp tasarruf etti, 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da 2018 yılı içerisinde 3 farklı tarihte uyuşturucu madde satın alarak tasarrufunda bulunduran sanık Samson Omaniyi Ademayegon hakkındaki karar bugün açıklandı…

Mağusa’da 2018 yılı Ocak ayı ile Mayıs ayı içerisinde 3 kez olmak üzere toplam 56 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde alarak tasarrufunda bulunduran Nijerya uyruklu sanık Samson Omaniyi Ademayegon hakkındaki karar bugün açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Ademayegon, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Toplam 56 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde almıştı…

Mağusa’da 2 Ocak 2018 tarihinde 700 Euro karşılığında 20 gr, 4 Mayıs 2018 tarihinde ise 1 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde satın alarak tasarrufunda bulunduran sanık Samson Omaniyi Ademayegon, 17 Mayıs 2018 tarihinde ise Glapsides bölgesinde siyahi bir bayandan 600 Euro karşılığında 35 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde satın almıştı. Sanık Ademayegon, 17 Mayıs 2018 tarihinde satın aldığı Hintkenevirini evine götürmüş ve 18 Mayıs 2018 tarihinde konu uyuşturucu maddenin bir kısmını 5 ayrı naylona sarıp giydiği pantolonun cebine, bir kısmını giydiği iç çamaşırına ve geriye kalanını ise sırt çantasına koyarak Glapsides bölgesine gitmişti. 19 Mayıs 2018 tarihinde ise alkollü araç sürdüğü gerekçesiyle Mağusa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından polis müdürlüğüne götürülen sanık Ademayegon’un üzerinde yapılan aramada pantolonunun cebinde 5 ayrı naylona sarılmış uyuşturucu maddeler ile iç çamaşırına sakladığı uyuşturucu maddeler tespit edilmiş, ardından ise aracında yapılan aramada bir miktar daha uyuşturucu madde bulunmuştu.

“KKTC’de yaygın suçlar arasında yer alır…”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, sanık Samson Omaniyi Ademayegon’u aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının kamu sağlığını tehdit edip, toplumda endişe ve huzursuzluk yaratan ciddi ve vahim suçlar olduğuna dikkatleri çeken Hacımulla, mahkemelerin faaliyet raporlarından bu tür suçların KKTC’de yaygın suç türleri arasında olduğunun görüldüğünü ve bu hususu da adli ihbar olarak dikkate aldıklarını vurguladı. Hacımulla, sanık avukatının, sanığın konu uyuşturucu maddeleri şahsi kullanımı için alıp tasarruf ettiğini iddia etmesine rağmen, mahkeme huzurundaki olgulardan sanığın konu uyuşturucu maddeleri şahsi kullanımı için tasarruf etmediği kanaatine vardıklarını açıkladı. Sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmesi gerektiğini belirten Hacımulla, sanığı 1 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.