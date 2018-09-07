Uyustrucu soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ekiplerinin Girne’de bir eve düzenledikleri uyuşturucu operasyonunun ardından, tutuklanan Hürol Zerman, Onur Oğuzca ve Selahattin Çakmak aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aleyhlerinde alınan birer günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar, bugün ek süre talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram, zanlılar Hürol Zerman, Onur Oğuzca ve Selahattin Çakmak’ın uyuşturucu madde Hintkeneviri “Alma” ve “Verme” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Ahmet Bayram, zanlı Zerman’ın Girne’deki evinde mahkeme emri ile yapılan aramada salonda 15 gram ağırlığında Hintkeneviri ele geçirdiklerini söyledi. Bayram, Zerman’dan yapılan sorgulamada konu maddeyi 500 TL karşılığında zanlı Onur Oğuzca’dan satın aldığını itiraf etmedi üzerine Oğuzca’yı aynı gün Girne’de tespit ettiklerini belirtti.

“iki ayrı bölümde toplam 43 gram Hintkeneviri”

Soruşturma memuru Ahmet Bayram, zanlı Onur Oğuzca’yı yönetimindeki KWW 314 plakalı araç ile Girne içinde yakın takibe aldıklarını, zanlının fark etmesi üzerine ise aracı geri geri sürerek kaza yaptığını ve iki araca çarparak durabildiğini kaydetti. Bayram, Oğuzca ve araçta yolcu olarak bulunan Selahattin Çakmak’ın araçtan inerek kaçtıklarını ve ara sokaklarda makul güç kullanarak kısa sürede tutuklandıklarını ifade etti. Zanlı Onur Oğuzca’nın kullanımındaki KWW 314 plakalı araçta yapılan aramada iki ayrı bölümde toplam 43 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini ifade eden Bayram, uyuşturucu kesiminde kullanılan bıçağın da emare olarak alındığını söyledi.

7 gün tutuklu kalacaklar

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Bayram, analiz sonuçlarının henüz gelmediğini ifade ederek soruşturma maksatlı zanlıların 7’şer gün daha tutuklu kalmalarını talep etti. Huzurunda verilen

şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlılar aleyhinde soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 7’şer gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.