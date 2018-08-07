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Uyguladığı emir başına dert oldu

Uyguladığı emir başına dert oldu

07 Ağustos 2018 Salı 18:10
Uyguladığı emir başına dert oldu

Uyguladığı emir başına dert oldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Adli Şube Amiri Ali Savaş Altan’ın direktifi ile ifade alan polis memuru H.R’de teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Özel Birim’de görev yapan polis memuru Tolga Erol olayla ilgili bulguları aktardı. Erol huzurda bulunan polis memuru H. R’nin Adli Şube Amiri Ali savaş Altan’ın direktifi ile 2016 yılında Çağın Mullaoğlu’nun aleyhinde başlatılan ““Evrak sahteleme ve tedavüle sürme” dosyasının, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevde olduğu bir sırada Adli Şube Amiri Altan’ın direktifi doğrultusunda ifadeler aldığını ve söz konusu dosyanın kapatılmasına olanak sağladağını söyledi. Polis memuru Tolga Olay zanlı aleyhine ileride getirilmesi muhtemel davada hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 Bin TL değerinde kefalet senedi imzlaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Adli Şube AmiriAli Savaş AltanEvrak Sahteleme Ve Tedavüle Sürme
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