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Üstün 2 gün tutuklu kalacak

Çalınan saat 22 bin Sterlin

Üstün 2 gün tutuklu kalacak

Çalınan saat 22 bin Sterlin

27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:23
Üstün 2 gün tutuklu kalacak

Üstün 2 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de bir otelde 22 bin Sterlin değerindeki altın kaplamalı kol saatini kaptıran A.A.’nın şikâyeti üzerine başlatılan hırsızlık soruşturmasında tutuklanan 40 yaşındaki Havva Üstün aleyhindeki soruşturma devam ediyor. “İkametgâhtan sirkat” suçundan tutuklanan zanlı Üstün, bugün ek süre talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Çalınan saat 22 bin Sterlin

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlı Havva Üstün’ün “İkametgâhtan sirkat” suçundan tutuklandığını ve aleyhinde 26 Ağustos tarihinde 1 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti. Döşenci, A.A.’nın kalmakta olduğu 1424 nolu otelin odasında muhafaza ettiği 22 bin Sterlin değerindeki kol saatinin çalındığını polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Odaya Üstün’den başka giren yok

İncelenen kamera görüntülerinde, A.A.’nın 10.25 sıralarında çalınan saatin kolunda takılı odadan çıktığını, 11.52’de kolunda saatle odaya yeniden giriş yaptığını, saat 13.10 sıralarında ise odadan saatsiz çıkış yaptığını tespit ettiklerini ifade eden Döşenci, zanlının ise 13.35’te temizlik için odaya giriş yaptığını kaydetti. Döşenci, şikayetçi A..’nın 15.40’ta yeniden odaya dönüş yaptığını, ve saatinin çalındığını fark etmesi üzerine 17.00 sıralarında polise bilgi verildiğini söyledi. İncelenen kamera görüntülerinde müştekinin odasına, zanlıdan başka birinin girip çıkmadığını kaydeden Döşenci, zanlının evinde mahkeme emri ile arama yapıldığını ve saatin bulunmadığını ifade etti.

2 Gün Tutuklu Kalacak

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken birçok ifade ve incelenecek kamer görüntülerinin olduğunu söyleyen Döşenci, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini söyleyerek 2 gün daha tutukluluk talebinde bulundu. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı aleyhindeki iddiaların araştırılması için Üstün’ün 2 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

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Son Güncelleme: 27.08.2018 21:42
Anahtar Kelimeler:
çaldıSaatHavva Üstün
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