Ustasının İş Aletlerini Çaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara olayla ilgili bulguları aktardı. Ballıkara Lefkoşa K.Kaymaklı'da 15 Kasım tarihinde saat 21.30 sıralarında Yılmaz Fırat Sümeraka ait KN 351 Plakalı Isuzu Elf arkası açık vanın arkasında bulunan kilitsiz boks içerisinde muhafaza edilen toplam 7100 TL değerinde 1 adet Milwaikee marka Şarjlı küçük Spiral (izmirilo),1 ad.Milwaikee marka şarjlı darbeli matkap, 1 ad. Milwaikee marka şarjli lokma uçlu matkap, 1 ad. Makita marka darbeli matkap, 1 ad. Makita marka küçük kablolu devirli Spiral (izmirilo) ve 1 ad. Makita marka ağır devirli matkapın sirkat edildiğini söyledi. Polis meselenin polisin bilgisine gelmesi üzerine yapılan tahkikatda konu iş aletlerini huzurda bulunan zanlı Macare Bodrug'un aldığının tespit edildiğini belirti. Polis yapılan aramada söz konusu aletlerin büyük çoğunun ve mahkeme emri ile yapılan aramada konu iş aletlerinin çoğunun bulunduğunu ve zanlının vermiş olduğu ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis memuru Cemil Ballıkara mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması hafta 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.