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Ustasının çeklerini çaldı

Ustasının çeklerini çaldı

15 Eylül 2018 Cumartesi 12:53
Ustasının çeklerini çaldı

Ustasının çeklerini çaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde muhasebeci olarak çlışan zanlı Mehmet Çınartepe şirket sahibi adına olan çekleri çalıp tedavüzle sürdüğü gerekcesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Yalgı Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Mehmet Çınartepe’nin 31 Ağustos – 14 Eylül tarihleri arasında Girne’de meydana gelen Çek Sirkatı, Sahteleme, Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temini suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının muhasebeci olarak çalışmakta olduğu Mustafa Aladağ İnşaat isimli şirketin direktörü Mustafa Aladağ adına isdar olunan Garanti Bankast Girne Şubesi kaşideli 8 adet çek yaprağını Mustafa Aladağ’ın ofisinden sirkat edip konu çek yapraklarını kendisi adına doldurarak Aladağ’ın imzasını sahteledikten sonra Türkiye İş Bankası Girne Şubesinde tedavüle sürüp kendi cari hesabına aktarmak suretiyle toplamda 237.500 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi. Polis zanlının yapılan şikayet üzerine tespit edilerek tutuklandığını belirterek yürütülen soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu, bankalardan yapılacak sorgulama olacağını belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÇınartepeÇekHırsızçaldı
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