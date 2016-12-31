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Kayıp Aranıyor!

Polisiye Olaylar:
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31 Aralık 2016 Cumartesi 11:35

Ustası Şikayetçi Oldu

Ustası Şikayetçi Oldu
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Ustası Şikayetçi Oldu
‘Selfi’ şirketinin 7 bin 150 lirasını çalmakla suçlanan Hurşit Sürer tutuklandı

Girne’de “Selfi” isimli cep telefonu dükkânında çalışan Hurşit Sürer, iş yerine ait 7 bin 150 TL nakit parayı çaldıktan sonra, yapılan şikâyet üzerine tutuklandı.

Aralık ayı içinde meydana gelen olayla ilgili polis soruşturması devam ederken, zanlı dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Polis, zanlı Hurşit Sürer’in “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, Girne’de işletmeciliğini Murat Göçen’in yaptığı “Selfi” isimli cep telefonu dükkânında çalışan Hurşit Sürer’in iş yerine ait 7 bin 150 TL nakit parayı çaldıktan sonra şikâyet üzerine tutuklandığını anlattı. Olayın Aralık ayı içinde meydana geldiğini ve soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Mahkeme, hakkında soruşturma yürütülen zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.


Diyalog


 
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