Uslanmaya Niyetleri Yok!



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KAMALIBirçok kez uyuşturucu suçlarından yargılanıp uzun süreli hapis cezası alan zanlılar Suat Güngör ve Ersan Tarım Alayköy’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yine yakalandılar.Tutuklanan zanlılar dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor huzurda bulunan zanlılar Suat Güngör ve Ersan Tarım’ın Alayköy’de 17 Şubat’ta saat 18.45 sularında zanlı Güngör’ün kullanımında bulunan park halindeki DN 600 plakalı araç içerisinde şüpheli olarak görülmeleri üzerine polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlılar üzerinde ve araç içerisinde bir arama gerçekleştirildi.Zanlıların huzurunda yapılan aramada araç içerisinde beyaz kâğıda sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde ile kül tablası içerisinde içerisin de uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen sigara izmariti bulunduğunu söyledi.Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların uyuşturucuyu kimden aldıkları yönünde bir tahkikat başlatıldığını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşat zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.