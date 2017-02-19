Polisiye Olaylar:
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19 Şubat 2017 Pazar 06:58

Uslanmaya Niyetleri Yok!

Uslanmaya Niyetleri Yok!
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Uslanmaya Niyetleri Yok!
Birçok kez uyuşturucu suçlarından yargılanıp uzun süreli hapis cezası alan zanlılar Suat Güngör ve Ersan Tarım Alayköy’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yine yakalandılar.

Evrim KAMALI
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Birçok kez uyuşturucu suçlarından yargılanıp uzun süreli hapis cezası alan zanlılar Suat Güngör ve Ersan Tarım Alayköy’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yine yakalandılar.

Mahkemeye çıkarıldılar

Tutuklanan zanlılar dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor huzurda bulunan zanlılar Suat Güngör ve Ersan Tarım’ın Alayköy’de 17 Şubat’ta saat 18.45 sularında zanlı Güngör’ün kullanımında bulunan park halindeki DN 600 plakalı araç içerisinde şüpheli olarak görülmeleri üzerine polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlılar üzerinde ve araç içerisinde bir arama gerçekleştirildi.

Araç içinde bulundu

Zanlıların huzurunda yapılan aramada araç içerisinde beyaz kâğıda sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde ile kül tablası içerisinde içerisin de uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen sigara izmariti bulunduğunu söyledi.

3 gün tutuklu kalacaklar

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların uyuşturucuyu kimden aldıkları yönünde bir tahkikat başlatıldığını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşat zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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