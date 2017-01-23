Polisiye Olaylar:
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23 Ocak 2017 Pazartesi 08:37

USB’ler Araştırılıyor

USB'ler Araştırılıyor
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USB’ler Araştırılıyor
Aldıkları bir ihbar üzerine Rus uyruklu Shpakouski ve Volkova’nın birlikte kaldıkları evde arama yapan Narkotik polisi, uyuşturucu madde ve yok edilmeye çalışılan 4 adet USB cihazı ele geçirdi.

Evrim KAMALI
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Aldıkları bir ihbar üzerine Rus uyruklu Artsıom Shpakouski ve Evgenııa Volkova’nın birlikte kaldıkları evde arama yapan Narkotik polisi, uyuşturucu madde ve yok edilmeye çalışılan 4 adet USB cihazı ele geçirdi. Gözaltına alınan iki zanlı dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, Artsıom Shpakouski ve Evgenııa Volkova’nın birlikte kaldıkları evde gerçekleştirilen operasyonda tutuklandıklarını anlattı. Polis çavuşu Barış Duman, Shpakouski’nin arama yapılmak üzere evine gidildiği sırada, kendisi ile birlikte kalmakta olan Evgenııa Volkova’nın koşarak tuvalet bölümündeki klozet içerisine bir şeyler atmaya çalıştığı sırada tespit edildiğini söyledi. Duman, tuvalet içerisinde yerde yaklaşık yarım gram hintkeneviri ile klozet içerisinde usb cihazı bulunduğunu belirtti. Polis, söz konusu evde devam eden aramalarda ise logar kısmında da iki usb ve yarım gram hintkeneviri bulunarak emare alındığını ifade etti.

“İki ülkeye ait pasaport bulunuyor”

Polis çavuşu Barış Duman, zanlıların kalmakta olduğu dairede devam eden aramalarda, Shpakouski’nin resmi bulunan ancak başka şahıslar adına düzenlenmiş iki ülkeye ait pasaport bulunduğunu kaydetti. Evde internet sağlayıcısının da bulunduğunu belirten Duman, emare olarak alınan USB, pasaportlar ve internet sağlayıcısının uzmanlar tarafından incelenmesi gerektiğini vurguladı.Polis çavuşu, soruşturmanın yeni başladığını ve alınması gereken ifadelerin ve incelenmesi gereken emarelerin olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3’er gün tutuklu kalmalarını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

 
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