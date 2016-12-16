Polisiye Olaylar:
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16 Aralık 2016 Cuma 17:46

Ünver tutuklu yargılanacak

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Hasan Ünver teminata bağlanmak üzere Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Ünver tutuklu yargılanacak
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Ünver tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Ercan Havaalanından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edilen zanlı Hasan Ünver teminata bağlanmak üzere Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Barış Duman olayla ilgili bulguları aktardı. Duman, huzurda bulunan zanlı Hasan Ünver'in 13 Aralık tarihinde saat 15.15 raddelerinde Ercan’dan ülkemize giriş yapmak istediği esnada devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonun çakmak cebinde şeffaf naylon içinde 1 gram 581 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlının ülkemizde turist statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde beklemesine emir verdi.

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UyuşturucuÜnver
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