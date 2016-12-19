Ünlü Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER
Ercan Havaalanından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edilerek tutuklanan zanlı Burakhan Ünlü teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Barış Duman olayla ilgili bulguları aktardı. Duman huzurda bulunan zanlı Burakhan Ünlü'nün 14 Aralık tarihinde saat 20.30 raddelerinde ülkemize Ercan Havaalanından giriş yapmak istediği esnada devriye gezen narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edilerek üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 4 gram 751 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının öğrenci olduğunu da göz önünde bulundurarak yurtdışına çıkışının yasaklanması haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve 5 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.