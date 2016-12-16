Ünlü 3 gün daha tutuklu kalacak



Evrim Kamalı

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Ercan Havaalanından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edilerek tutuklanan zanlı Burakhan Ünlü Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Burakhan Ünlü'nün 14 Aralık tarihinde saat 20.30 raddelerinde ülkemize Ercan Havaalanından giriş yapmak istediği esnada devriye gezen narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edilerek üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı poliste 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.