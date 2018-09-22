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Üniversite otobüsünde cinsel saldırı

Üniversite otobüsünde cinsel saldırı

22 Eylül 2018 Cumartesi 15:52
Üniversite otobüsünde cinsel saldırı

Üniversite otobüsünde cinsel saldırı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin öğrenci otobüsünde 23 yaşındaki bir kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunan zanlı Ahmet Bilgili müşteki ve otobüste yolcu olan diğer öğrenciler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Zanlı bugün tutuklama talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak sadet veren polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı Ahmet Bilgili’nin 21 Eylül tarihinde saat 18.45 raddelerinde Lefkoşa'da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Üniversitesi'ne ait öğrenci servisi içerisinde ayni otobüste seyahat etmekte olan 23 yaşındaki kız öğrencinin arkasına yanaştıktan sonra cinsel organını giymekte olduğu şortundan çıkarmadan kalçalarına sürtmek ve elleri ile kalçasını sıkmak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis müştekinin zanlının boynuna sarılıp bağırması üzerine otobüste bulunan diğer yolcuların yardımı ile etkisiz hale getirilip yakalandığını söyledi. Polis memuru Hamza Tarman polise teslim edilen zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, otobüste bulunan kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek soruşturma maksatlı 3 polis te tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Cinsel SaldırıAhmet BilgiliUluslararası Kıbrıs ÜniversitesiTaciz
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