Üniversite Kampüsünde Kavga

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE KASTİ HASAR, DARP, SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK



Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bu sabah saat 03.00’te meydana gelen “kasti hasar, darp, sarhoşluk ve rahatsızlık” olayında, 4 kişi tutuklandı.



Alkollü olduğu tespit edilen G.A.’nın (E-23), yüksek sesle bağırıp çağırdığı ve rahatsızlık yaptığı sırada tartıştığı M.M.T.T.’nin (E-26) gömleğini çekip yırttığı; ardından da yine alkollü olduğu saptanan M.Ş. (E-21) ile beraber bağırıp çağırarak rahatsızlık yaparak Mustafa Dündar’la tartıştığı kaydedildi.



İki genç daha sonra Dündar’ın 27 EB 702 plakalı aracına vurarak hasara uğrattı.



Polis adı geçen gençlerin tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.





Son Güncelleme: 27.02.2016 13:23