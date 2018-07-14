Umut tacirleri yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber



On Suriyeli göçmeni Tır araç ile ülkeye sokmaya çalışırken yakalanan 45 yaşındaki Vural Beyaz suçüstü yakalanırken, suç ortağı olduğu belirtilen 28 yaşındaki Aykut Sağlam ise çalıştığı işyerinde tespit edilerek tutuklandı. İki zanlı bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyi aktaran polis memuru Ömer Yavuz, 13 Temmuz saat 09. 00 sıralarında Girne Turizm Limanında zanlı Beyaz’ın yönetimindeki Tır dorsesi içerisinde on Suriye uyruklu şahsı yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC’ye giriş yapmaya çalıştığı sırada tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, meseleyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada, bağlantısı bulunan Aykut Sağlam’ın da tutuklandığını aktardı. Yavuz, zanlı Beyaz’ın ifadesinde borç batağında olduğunu, şeytana uyduğunu, bu iş karşılığında 15 bin TL alacağını, zanlı Sağlam’ın da kendilerine 500 TL karşılığında yardım edeceğini itiraf ettiğini anlattı. Sağlamın da tutuklandığını, ifadesinde anlaştıklarını kabul ettiklerini ancak karşılamaya gitmeyeceğini söylediğini kaydeden polis, iki zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç, her iki zanlının da 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.