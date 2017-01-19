Umut Taciri Yakalandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa'da 2016 yılı Ocak-Aralık ayı içerisinde çalışma izni bittiği için cezaya düşen bir şahsı kandırarak parasını alan zanlı Hüseyin Toksoy tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan huzurda bulunan zanlı Hüseyin Toksoy’un Lefkoşa'da 2016 yılı Ocak-Aralık ayı içerisinde çalışma izni bittiği için cezaya düşen Pakistan uyruklu bir şahsı tanıdıkları vasıtasıyla muhaceret işlemlerini yapacağını söyleyerek bahse konu şahıstan sahtekârlıkla 11bin 700 euro nakit parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini benzer suçlardan zanlı aleyhine başka şikâyetlerde olduğunu belirterek bu hususunda araştırıldığını belirtti. Mahan, ayrıca zanlı Hüseyin Toksoy’un tutuklandıktan sonra yapılan üst aramasında tasarrufunda 9 mm çapında 10 adet canlı mermi bulunduğunu ve emare yapıldığını söyledi. Polis yürütülen soruşturmanın geniş kapsamlı ilerlediğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.