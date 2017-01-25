Umut Taciri Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa'da 2016 yılı Ocak-Aralık ayı içerisinde birçok kişiye çalışma izni vaadinde bulunarak sahtekârlıkla paralarını alan zanlı Hüseyin Topsoy teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan huzurda bulunan zanlı Hüseyin Topsoy’un Lefkoşa'da 2016 yılı Ocak-Aralık ayı içerisinde çalışma izni bittiği için cezaya düşen Pakistan uyruklu bir şahsı tanıdıkları vasıtasıyla muhaceret işlemlerini yapacağını söyleyerek bahse konu şahıstan 3000 TL nakit para aldığını ve hiçbir işlem yapmadığını söyledi. Polis ayrıca zanlının kendisinin hiçbir yetkisi olmadığı halde bir temizlik şirketinin sorumlusu gibi davranıp Pakistan uyruklu bir şahsın akrabalarına ön izin çıkaracağı gerekçesi ile 11bin 700 Euro nakit parayı sahtekârlıkla temin ettiğini belirtti. Polis ayrıca zanlının 2016 yılında düzenlenmiş olduğu sahte evrak ile Mütahitler Birliğine başvurarak ön izin talebinde bulunduğunun da tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının yakalandıktan sonra ise üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 9 mm çapında 10 adet canlı mermide bulunduğunu belirtti.
Polis memuru Mustafa Mahan mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, ayda 1 ispati vücut etmesi, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.