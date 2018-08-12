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Umut taciri AİDS’li çıktı

Umut taciri AİDS’li çıktı

12 Ağustos 2018 Pazar 16:26
Umut taciri AİDS’li çıktı

Umut taciri AİDS’li çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yasadışı yollardan iki kişiyi Güney Kıbrıs’a geçirdiği tespit edilen zanlı Hüseyin Karabıyık tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç, 25 Temmuz’da yasal olmayan yollarla güneye geçen ve 31 Temmuz’da kara sınır kapısında polise teslim olup, yargılanmak üzere cezaevine gönderilen zanlılar Bayram Tosun ve Bedreddin Tosun’un ifadeleriyle zanlı Hüseyin Karabıyık’ın aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Polis, zanlıların, kendilerini Hüseyin Karabıyık’ın güneye geçirdiğini itiraf ettiğini kaydetti. Polis memuru Hüseyin Ergüleç, zanlı Hüseyin Karabıyık’ın 11 Ağustos’ta Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçiş yapıp, tutuklandığını belirtti. Meselede aranan şahıslar olduğuna vurgu yapan Ergüleç, tahkikatın selameti açısından zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan avukat Salih Irgat, zanlının AİDS hastası olduğunu ve doktor kontrolünden geçirilmesin talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının bir gün tutuklu kalmasına ve kapsamlı bir muayeneden geçirilip, tahlillerinin yapılmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin KarabıyıkAIDSUmut Taciri
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