Umut taciri 7 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Girne Adli Şube ekiplerinin Girne Turizm Limanı’na gelen 33 RC 393 plakalı TIR’da gerçekleşen arama sonucu ülkeye kaçak olarak sokulmak istenen 18 erkek Suriyeli göçmen ve 544 karton kaçak sigara soruşturması ile ilgili tutuklanan Cumali Çolak, aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aleyhinde alınan bir günlük tutukluluk süresinde polise yeni itiraflarda bulunan zanlı Çolak’ın KKTC’de suç ortağına ulaşıldı. Polis her yerde zanlının suç ortağını arıyor. Çolak, bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı. Çamlıbelli, zanlı Cumali Çolak’ın “Gümrüksüz mal tasarrufu” ve “Suç işlemeye teşebbüs” suçlarından tutuklandığını anlattı. Kader Çamlıbelli, zanlının kullanımında bulunan 33 RC 393 plakalı TIR’ın dorsesinde arama yapıldığını ve dorsede gizlenmiş 544 paket değeri 47 bin 600 TL olan kaçak sigara ele geçirdiklerini söyledi. Çamlıbelli, dorsede devam eden aramada KKTC’ye gizlice girmek isteyen 18 erkek Suriye vatandaşı tespit ettiklerini ve TIR şoförünün tutuklandığını kaydetti. Alınan bir günlük tutukluluk süresinde, zanlının verdiği ifade doğrultusunda suç ortağı olduğuna inanılan 1 kişinin tespit edildiğini ve arandığını kaydeden polis, soruşturmanın çok ciddi olduğunu belirtti. Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlının soruşturma amaçlı 7 gün daha tutuklu kalmasını talep ederken, söz hakkı verilen zanlı Çolak sessiz kalmayı tercih etti.