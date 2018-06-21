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Umut taciri 1 gün tutuklu kalacak

Umut taciri 1 gün tutuklu kalacak

21 Haziran 2018 Perşembe 19:49
Umut taciri 1 gün tutuklu kalacak

Umut taciri 1 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Turizm Limanı’ndan TIR içinde 18 Suriye vatandaşı ve yüzlerce paket kaçak sigarayı ülkeye sokmak suçundan tutuklanan Cumali Çolak mahkemeye çıkarıld.

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Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı Cumali Çolak’ın “Gümrüksüz mal tasarrufu” ve “Suç işlemeye teşebbüs” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlının dün kullanımında bulunan 33 RC 393 plakalı TIR’ın dorsesinde arama yapıldığını ve dorsede gizlenmiş 544 paket değeri 47 bin 600 TL olan kaçak sigara ve KKTC’ye gizlice girmek isteyen 18 erkek Suriye vatandaşı tespit ettiklerini söyledi.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlının KKTC’deki bağının araştırılması gerektiğine vurgu yaptı. Polis, ayrıca TIR’ın dorsesinde gizlenmiş 18 Suriye vatandaşının aynı akşam ülkeden ihraç edildiklerini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, Çolak’ın 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, Çolak aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi

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Anahtar Kelimeler:
Cumali ÇolakKaçak Sigara18 Suriye Vatandaşı
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